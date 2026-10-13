Ndjekja e hajdutit përfundon në tragjedi, vritet polici në Belgjikë
Një oficer policie humbi jetën në krye të detyrës në qytetin belg të Zette të hënën në mbrëmje, konfirmoi këtë mëngjes zyra e prokurorit të Brukselit.
Distrikti policor i Brukselit/Ixelles sqaroi se oficeri i ndjerë i policisë ishte anëtar i forcës së tij dhe tha se do të mbahet një konferencë për shtyp për të dhënë informacione të mëtejshme.
Në deklaratë mësohet se burri u qëllua për vdekje gjatë një ndjekjeje. Gjithçka filloi me një vjedhje makine. Mjeti u gjet më vonë në Bruksel dhe policia e ndoqi makinën. Pasoi një shkëmbim zjarri, gjatë të cilit një oficer policie u qëllua për vdekje në kokë.
“Me trishtim dhe emocion të thellë mësuam për vdekjen, në krye të detyrës, të kolegut tonë në Zet. Shprehim ngushëllimet tona të sinqerta familjes së tij, të dashurve të tij dhe të gjithë kolegëve të tij që janë thellësisht të prekur nga kjo humbje”, thuhet në deklaratë.
Ministri i Brendshëm dhe i Sigurisë, Bernard Quedin, tha të martën në mëngjes se ishte thellësisht i tronditur nga vdekja e oficerit të policisë dhe vuri në dukje se autori ose autorët e krimit do të duhet të përballen me forcën e plotë të ligjit.
“Ne qëndrojmë pranë tyre në këtë kohë veçanërisht të vështirë”, tha ai. Ai tha gjithashtu se zyra e prokurorit po kryen një hetim për të përcaktuar rrethanat e sakta të tragjedisë.