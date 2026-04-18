Ndikimi i madh i Messit/ Klubi në pronësi të argjentinasit “pushtohet” nga fansat, fiton mbi 400 mijë ndjekës në Instagram
Ndikimi i Leo Messit në botën e sportit është padyshim një nga më të mëdhatë në histori. Mjafton të përmendet emri i tij dhe numrat katapultohen me shifra të frikshme.
Diçka e tillë i ka ndodhur së fundmi klubit të Cornellas, që u bë pronë e yllit të Argjentinës dhe Inter Miamit. Messi e bleu klubin e kategorisë së pestë spanjolle për 2 milionë euro.
Nëse Cornella në profilin zyrtar në Instagram para se ta blinte Messi kishte 39113 ndjekës, në këtë moment numëron plot 460 mijë njerëz që e ndjekin.
Fakti është që kjo shifër rritet nga momenti në moment dhe mbetet të shihet se ku do të ndalet. Messi raportohet se e ka blerë Cornellan me synimin te rritja e talenteve dhe krijimi i një akademie të fortë.