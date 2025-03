Ndihmë prej150.000 denarë për çdo familje të prekur nga tragjedia e Koçanit

Secila familje e prekur nga tragjedia e Koçanit fillimisht do të marrë 150.000 denarë për mbulimin e shpenzimeve aktuale, informoi Marija Miteva, zëdhënëse e Qeverisë. Qeveria apelon qytetarët që dëshirojnë të dhurojnë mjete për familjet dhe pacientët, që këtë ta bëjnë vetëm përmes llogarisë zyrtare të Kryqit të Kuq, në mënyrë që të shmanget çdo mundësi e keqpërdorimit të të dhënave personale dhe dëmtimit të familjeve.

“Qeveria ka kërkuar që të mos spekulohet me informacione se familjet dhe pacientët kanë nevojë për mbështetje financiare për trajtim. Kjo nuk është e vërtetë. Trajtimi për të gjithë pacientët ofrohet dhe do të ofrohet nga shteti. Në këtë moment jo të gjitha familjet kanë nevojë për kujdes nga një aspekt i tillë. Në fushën e transportit dhe akomodimit, kjo është edhe përgjegjësi dhe shqetësim i Qeverisë. Janë kujdesur 180 persona nga familjet e personave të shtruar jashtë vendit. Nga Kryqi i Kuq jemi njoftuar se po bëhet pajtimi dhe vlerësimi formal-juridik përmes të cilit të gjitha familjet e prekura nga tragjedia e tmerrshme do t’u jepet mbështetje financiare, fillimisht nga 150.000 denarë për secilën familje dhe të njëjtat mjete do të përdoren për mbulimin e shpenzimeve aktuale dhe urgjente ditore”, ka thënë Miteva.

