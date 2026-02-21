Ndihmat e Gjysmëhënës së Kuqe Turke vazhdojnë të hyjnë në Gaza pas rihapjes së pikës kufitare Rafah

Ndihmat e Gjysmëhënës së Kuqe Turke vazhdojnë të hyjnë në Gaza pas rihapjes së pikës kufitare Rafah

Anija e 21-të e Mirësisë, e ngarkuar me ndihma humanitare nga Turkish Red Crescent për Gazën, mbërriti të shtunën në El Arish në verilindje të Egjiptit, pasi u nis nga Mersini, Türkiye.

Ndihmat turke vazhdojnë të rrjedhin drejt Gazës pas rihapjes së pjesshme të Rafah border crossing në fillim të këtij muaji, pas gati dy vitesh mbylljeje, duke mundësuar shtimin e dërgesave humanitare në kuadër të armëpushimit në fuqi.

Anija e fundit transporton rreth 3.300 tonë ndihma humanitare, përfshirë 175.000 pako ushqimore, si dhe produkte ushqimore, artikuj të kujdesit personal, veshmbathje, materiale strehimi, ujë dhe furnizime të tjera jetike.

Pas mbërritjes në El Arish, materialet e ndihmës u pritën dhe do të transferohen drejt Gazës përmes pikës kufitare Rafah, në koordinim me Gjysmëhënën e Kuqe Egjiptiane.

Që nga 7 tetori 2023, Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka dërguar ndihma humanitare në Gaza përmes nismës së Anijes së Mirësisë. Organizata po forcon rrjetin e saj të solidaritetit përmes bashkëpunimeve me institucionet publike dhe sektorin privat.

Türkiye ka intensifikuar përpjekjet për dërgimin e kontejnerëve në rajon, veçanërisht pas rihapjes së pikës kufitare Rafah më 2 shkurt, pas një mbylljeje dyvjeçare, me plane për të dërguar fillimisht 20.000 kontejnerë ndihma në Gaza.

