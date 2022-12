Ndihma Ushtarake e SHBA për Ukrainën – këto janë pesë armët kryesore të përfshira në paketën e re

Paketa e ndihmës ushtarake prej 1.85 miliard dollarësh e kësaj jave për Ukrainën e sjell ndihmën totale të mbrojtjes amerikane për kombin e prekur nga lufta në më shumë se 21 miliardë dollarë që kur Rusia nisi sulmin e saj më 24 shkurt.

“Populli amerikan është me ju në çdo hap të rrugëtimit”, i tha presidenti Joe Biden presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën. “Dhe ne do të qëndrojmë me ju për aq kohë sa të duhet”, shtoi ai, përcjell Telegrafi.

Por Zelensky vuri në dukje se Kievit ende i duhet më shumë për të dalë fitimtar nga konflikti.

“Paratë tuaja nuk janë bamirësi”, u tha ai ligjvënësve në fjalimin e tij në Kongres. “Është një investim në sigurinë globale dhe demokracinë që ne e trajtojmë në mënyrën më të përgjegjshme. Ju mund ta përshpejtoni fitoren tonë. Unë e di këtë”.

Mbështetja e SHBA-së “është thelbësore, jo vetëm për të qëndruar në një luftë të tillë, por për të arritur në pikën e kthesës për të fituar në fushën e betejës”, shtoi Zelensky. “Ne kemi artileri, po. E kemi. A mjafton? Sinqerisht, jo me të vërtetë”.

Por për çfarë ndihme bëhet fjalë?

Ndër ndihmat, pritet të jetë edhe sistemi i raketave tokë-ajër Patriot që deri më tani është “artikulli i vetëm më i shtrenjtë” i ofruar Ukrainës që nga fillimi i luftës dhe një nga më të avancuarit.

Kjo “do të forcojë ndjeshëm mbrojtjen tonë ajrore”, tha Zelensky.

Paketa e re gjithashtu do të përfshijë një numër të pazbuluar të “municioneve ajrore precize”, të cilat Pentagoni më vonë sqaroi se nënkupton Municionet e Përbashkëta të Sulmit Direkt.

Këto janë komplete udhëzuese që do të instalohen në bomba të ashtuquajtura “memece” ose të padrejtuara, duke i kthyer ato në armë precize të drejtuara nga GPS.

Veç këtyre, sistemi i raketave të artilerisë me lëvizshmëri të lartë M142 (HIMARS) i cili ndryshoi “formën e luftës” kur u prezantua për herë të parë këtë verë, duke lejuar forcat ukrainase të godasin pozicionet ruse me saktësi të lartë dhe fuqi të madhe deri në rreth 90 kilometra.

Dhe paketa e kësaj jave do të përfshijë një sasi të pazbuluar municioni shtesë për 20 HIMARS-ët e Ukrainës.

Paketa e fundit përfshin gjithashtu 500 predha artilerie 155 mm të drejtuara me saktësi, një referencë për predhën Excalibur për të cilën një komandant ukrainas i tha kohët e fundit Newsweek “ka treguar veten të jetë shumë efektive, duke shkatërruar automjete nga një distancë dhe duke i shkaktuar humbje të rënda armikut”.

Ukraina do të ndihmohet nga 37 automjete shtesë “të mbrojtura nga pritat e minave” – Cougar (MRAP) – të përfshira në paketën e ndihmës së kësaj jave.

Gjithashtu, 120 automjete të tjera “të lëvizshmërisë së lartë” (HMMWV; të njohur si Humvees) pritet të dërgohen në Ukrainë nga stoqet e SHBA-së.