Ndihma nga “Anija e Mirësisë” e 17-të e Turqisë vazhdon të shkarkohet nga porti egjiptian Al Arish për në Gaza
Ndihma humanitare nga “Anija e Mirësisë” e 17-të e Turqisë vazhdon të shkarkohet në Portin Al Arish të Egjiptit për t’ua dorëzuar palestinezëve në Gaza, raporton Anadolu.
Që nga fillimi i sulmeve të Izraelit në tetor të vitit 2023, Turqia ka qenë ndër vendet kryesore që kanë ofruar ndihmë humanitare në Gaza, duke dërguar afër 102 mijë tonë furnizime humanitare në Gaza përmes rrugëve detare dhe ajrore.
Armëpushimi i arritur së fundmi në enklavën palestineze ka krijuar një mundësi për të ofruar ndihmë në mënyrë më të qëndrueshme dhe në sasi më të mëdha.
Brenda kësaj kornize, Turqia të martën dërgoi një anije që transportonte rreth 865 tonë furnizime humanitare nga Porti Mersin në Portin Al Arish të Egjiptit.
Dërgesa, e organizuar nën koordinimin e Presidencës së Turqisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) dhe në bashkëpunim me Gjysmëhënën e Kuqe Egjiptiane, përfshinte kontribute nga 17 organizata joqeveritare.
Që nga fillimi i sulmeve të Izraelit në Gaza në tetor të vitit 2023, Turqia ka ofruar ndihmë humanitare përmes 16 anijeve dhe 14 avionëve nën koordinimin e AFAD-it.
Një armëpushim u arrit javën e kaluar, si pjesë e planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund përgjithmonë luftës që vrau më shumë se 67,000 palestinezë dhe shkatërroi enklavën.