Ndeshja ndaj PSG, Flick: Pres shumë nga ekipi, i kam të qarta idetë e lojë
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick dha mendin e tij para ndeshjes ndaj PSG.
“Kemi disa opsione në mbrojtje. Rodri mund të luajë në qendër, Alex Campos është me ne – me këta lojtarë duhet të punojmë. Jam optimist dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë – shpresojmë të mos kemi probleme të papritura – por kjo është situata; nuk është momenti ynë më i mirë, megjithatë duhet ta pranojmë. Shpresojmë që Koundé të rikthehet së shpejti – mund të jetë një opsion edhe për fundjavën, por mbetet për t’u parë,” shtoi ai.
“Mesfusha është vendimtare; është pika më e fortë për të dyja skuadrat dhe të dyja palët kanë mesfushorë fantastikë e të një cilësie të lartë. Zotërimi i topit nuk garanton gol, por pikërisht në ato momente mund të ndodhin gabime – ndërsa loja në tranzicion është një nga pikat më të forta të PSG-së. Nuk mund të lejojmë asnjë gabim; duhet të luajmë me guxim dhe përqendrim të madh.”
“Dua që skuadra ime të luajë me vetëbesim, guxim dhe si një grup i bashkuar – ashtu siç kemi bërë në njëmbëdhjetë ndeshjet e fundit. Të luash me një vijë të lartë mbrojtëse mbart gjithmonë rreziqe, por çelësi qëndron te mënyra se si reagojmë dhe ushtrojmë presion kur humbasim topin, si dhe te ruajtja e distancave mes lojtarëve; nëse e zbatojmë këtë siç duhet, një vijë e lartë mbrojtëse ofron një avantazh të madh. Kemi arritur ta mbajmë portën të paprekur vetëm në një ndeshje, por kemi shënuar shumë gola,” tha ai.