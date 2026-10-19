Ndeshja ndaj PSG, Flick: Pres shumë nga ekipi, i kam të qarta idetë e lojë

Ndeshja ndaj PSG, Flick: Pres shumë nga ekipi, i kam të qarta idetë e lojë

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick dha mendin e tij para ndeshjes ndaj PSG.

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Shik.mk

“Kemi disa opsione në mbrojtje. Rodri mund të luajë në qendër, Alex Campos është me ne – me këta lojtarë duhet të punojmë. Jam optimist dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë – shpresojmë të mos kemi probleme të papritura – por kjo është situata; nuk është momenti ynë më i mirë, megjithatë duhet ta pranojmë. Shpresojmë që Koundé të rikthehet së shpejti – mund të jetë një opsion edhe për fundjavën, por mbetet për t’u parë,” shtoi ai.

“Mesfusha është vendimtare; është pika më e fortë për të dyja skuadrat dhe të dyja palët kanë mesfushorë fantastikë e të një cilësie të lartë. Zotërimi i topit nuk garanton gol, por pikërisht në ato momente mund të ndodhin gabime – ndërsa loja në tranzicion është një nga pikat më të forta të PSG-së. Nuk mund të lejojmë asnjë gabim; duhet të luajmë me guxim dhe përqendrim të madh.”

“Dua që skuadra ime të luajë me vetëbesim, guxim dhe si një grup i bashkuar – ashtu siç kemi bërë në njëmbëdhjetë ndeshjet e fundit. Të luash me një vijë të lartë mbrojtëse mbart gjithmonë rreziqe, por çelësi qëndron te mënyra se si reagojmë dhe ushtrojmë presion kur humbasim topin, si dhe te ruajtja e distancave mes lojtarëve; nëse e zbatojmë këtë siç duhet, një vijë e lartë mbrojtëse ofron një avantazh të madh. Kemi arritur ta mbajmë portën të paprekur vetëm në një ndeshje, por kemi shënuar shumë gola,” tha ai.

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