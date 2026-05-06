Ndërron jetë Ted Turner, manjati i medias dhe themeluesi i CNN
Ted Turner, manjati i medias, sipërmarrësi dhe filantropi i suksesshëm që themeloi CNN dhe revolucionarizoi televizionin kabllor amerikan, vdiq të mërkurën.
Ai ishte 87 vjeç dhe ishte një nga figurat më me ndikim në median moderne.
Në vitin 1980, Turner lansoi CNN — kanalin e parë të lajmeve 24-orëshe në botë, i cili ndryshoi mënyrën se si njerëzit i konsumojnë lajmet.
Vdekja e Turner u raportua për herë të parë nga CNN, duke cituar një njoftim për shtyp të Turner Enterprises.
“Ted ishte një udhëheqës intensivisht i përfshirë dhe i përkushtuar, i guximshëm, i patrembur dhe gjithmonë i gatshëm të mbështeste një paragjykim dhe t’i besonte gjykimit të tij”, tha kryetari dhe CEO i CNN, Mark Thompson, në një deklaratë.
“Ai ishte dhe gjithmonë do të jetë shpirti kryesor i CNN”.
Turner kishte sipërmarrje të tjera me zellin e një kërkuesi lajmesh nga Perëndimi i Vjetër.
Ai dikur zotëronte ekipin Atlanta Braves, duke e reklamuar ekskluzivitetin e bejsbollit si “Ekipi i Amerikës”.
Ai krijoi Ted’s Montana Grill, një zinxhir restorantesh që shërben mish bizoni.