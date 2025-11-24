Ndërron jetë një foshnje në spitalin e Kërçovës: Është sjell në gjendje të rëndë shëndetësore

Ndërron jetë një foshnje në spitalin e Kërçovës: Është sjell në gjendje të rëndë shëndetësore

DPB Kërçovë njofton se në Spitalin e Përgjithshëm të Kërçovës ka ndërruar jetë një foshnje një vjeçare.

“Mbrëmë në orën 12:10 në DPB të Kërçovës është paraqitur se një departamentin e fëmijëve në Spitalin e Përgjithshëm të Kërçovës është gjendje të rëndë shëndetësore është dërguar një foshnje e lindur në vitin 2024, ku edhe pas dhënies së ndihmës mjekësore dhe kryerjes së reanimimit, ka ndërruar jetë.

Mjekët kanë konstatuar vdekjen pa shenja dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik trupi është dorëzuar për autopsi”, thonë nga MPB.

