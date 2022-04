Ndërpritet greva, fëmijët u kthyen në bankat shkollore

Të gjithë fëmijët janë kthyer sot në shkolla dhe çerdhe.

Pas një raundi të ri të negociatave dje, Qeveria dhe SASHKU kanë arritur marrëveshje, sipas së cilës mësimdhënësit do të kenë rritje të pagave prej 12%, ndërsa këtë rritje më së voni mund ta presin deri në korrik, informoi kryetari i SASHKU-t, Jakim Nedellkov.

“Pas më shumë se 3 orësh do të thoja negociata të vështira dhe të mundimshme me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës, Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, sigurisht edhe kryeministri në emër të Qeverisë dhe ne për hir të së vërtetës ishim. të përforcuar me përfaqësuesin tonë nga Konfederata Evropiane e Sindikatave të Lira, bëmë analiza serioze të kërkesave tona që iu dorëzuan ministrive të linjës nga njëra anë dhe nga ana tjetër argumentet e Qeverisë dhe ministrive në lidhje me kërkesat tona, megjithatë ne ramë dakord. Me qëndrimet se në këtë moment mund të ndahen për rritjen e pagave në aktivitetet e mbrojtjes së fëmijëve në arsimin fillor dhe të mesëm kemi arritur një përqindje të përbashkët të rritjes së pagave që do të fillonte më së voni në korrik, me plotësimin e buxhetit plotësues dhe përpunimi i mjeteve në kasafortë. Kjo është një përqindje prej 12% e pagave aktuale me shtesat që pasojnë në bazë të Ligjit për Kontratë Kolektive”, u shpreh Nedellkov. /SHENJA/