Ndërpritet bojkoti i makinistëve, normalizohet trafiku hekurudhor

Trafiku hekurudhor në vend është normalizuar, pasi Sindikata e Makinistëve të Maqedonisë ndërpreu bojkotin pas negociatave që u zhvilluan mbrëmë me drejtuesit e Transportit Hekurudhor të Maqedonisë dhe përfaqësues të Ministrisë së Transportit.

“Ne zhvilluam negociata që dhanë rezultat, disa nga kërkesat u përmbushën dhe kolegët vendosën që, për të mos shkaktuar shpenzime shtesë, të ndërpritet bojkotimi për momentin. Trafiku u normalizua në orën 01:30 të natës. Treni i parë për Kumanovë nise në 04:57,” deklaroi Toni Dimovski, kryetar i Sindikatës së Makinistëve të Maqedonisë dhe përfaqësues i personelit teknik dhe ekzekutiv në Hekurudha e Maqedonisë së Veriut Transport SHA Shkup

Dimovski njoftoi se dialogu do të vazhdojë. Sipas Dimovskit, gjatë bojkotit që filloi dje në orën 13:30, u ndaluan pesë trena pasagjerësh – dy për Manastir dhe nga një për Kumanovë, Gjevgjeli dhe Veles – ndërsa te trenat mallrash nuk pati ndërprerje, përveç vonesave të shkaktuara nga punimet në hekurudhë.
Deri tek drejtuesit e ndërmarrjes hekurudhore më 2 tetor janë dorëzuar 15 kërkesa, dhe pasi nuk pati përgjigje, u mor vendimi për bojkot. Disa nga kërkesat përfshinin pagesën e orëve shtesë, bonus për më shumë se 150 orë shtesë, rritjen e koeficientit me 0.80 për shkak të rritjes së shpenzimeve të jetesës, dhe pagesën e një shtese prej 10% të pagës për thirrje jashtë orarit të punës.

