Ndërprerje masive elektrike në Buenos Aires gjatë natës së Vitit të Ri
Festimet e Natës së Vitit të Ri u prishën papritur për mijëra banorë të kryeqytetit argjentinas, pasi një ndërprerje masive elektrike goditi qytetin, duke lënë më shumë se 30 mijë persona pa energji elektrike.
Autoritetet lokale raportuan se shkaku i këtij incidenti ishte një aksident në një central elektrik pranë Buenos Airesit. Sipas zyrtarëve, ndërprerja duket se lidhet me një rritje të papritur të kërkesës për energji gjatë orëve të festave, kur shumë qytetarë dhe biznese përdornin njëkohësisht pajisjet elektrike.
“Incidenti ndodhi gjatë një momenti kur konsumimi i energjisë arriti nivele të jashtëzakonshme”, tha një përfaqësues i kompanisë energjetike lokale. “Ekipet tona po punojnë intensivisht për të rikthyer energjinë sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi ai.
Kjo është ndërprerja e tretë e madhe e energjisë elektrike në Argjentinë që nga viti 2019, duke rikthyer shqetësimet për infrastrukturën energjetike të vendit dhe për gatishmërinë e saj për të përballuar kërkesat e larta gjatë festave.
Banorët raportuan ndërprerje të shpeshta të dritave, ndërsa shumë zona mbetën në errësirë për disa orë. Autoritetet paralajmëruan qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin përdorimin e pajisjeve të rrezikshme derisa situata të normalizohet.
Festat e Vitit të Ri, zakonisht të shoqëruara me drita dhe fishekzjarre, këtë vit u zhvilluan me një tension të shtuar për shkak të ndërprerjes së energjisë, duke dëmtuar disa aktivitete publike dhe private që ishin planifikuar për mbrëmjen e 31 dhjetorit.