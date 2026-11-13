Ndërprerja e shërbimeve të Microsoft, çfarë shkoi keq dhe a rrezikohen të dhënat tona?
Një defekt në një pjesë të infrastrukturës së serverëve të Microsoft-it i ka shkëputur njerëzit nga email-i i Outlook-ut, Teams dhe mjetet e tjera të përditshme të zyrës për më shumë se një ditë, me probleme të raportuara në 74 vende dhe territore.
Ndërprerja filloi të enjten pasdite sipas kohës evropiane dhe ende nuk është rregulluar plotësisht. Microsoft thotë se nuk ka shenja të një sulmi kibernetik, por ende nuk ka përmendur një shkak rrënjësor.
Çfarë ka ndodhur që nga e enjtja?
Euronews raportoi se si ndërprerja goditi për herë të parë Outlook, Teams dhe Copilot të enjten në mbrëmje. Që atëherë, situata është përkeqësuar në vend që të përmirësohet.
Rregullimet e Microsoft nuk e kanë zgjidhur problemin. Serverët që Microsoft i riktheu gjatë natës u bllokuan përsëri pasi trafiku u rikthye, dhe kompania pranoi se ndryshimet e saj “nuk po shkonin siç pritej”. Deri të premten në mëngjes, ajo raportoi vetëm “sukses të vogël”.
Raportet drejtuar Downdetector, një faqe interneti që gjurmon ndërprerjet duke përdorur raporte nga publiku, regjistruan gati 140,000 probleme vetëm në Outlook.
Lista e shërbimeve të prekura është rritur gjithashtu. Njoftimi i incidentit i Microsoft tani përfshin SharePoint Online, i përdorur për ndarjen e dokumenteve, dhe mjetin e sigurisë Defender XDR. Aplikacionet e menaxhimit të detyrave Planner dhe To Do janë raportuar gjithashtu se kanë pësuar probleme.
Sa njerëz janë prekur?
Numri i vërtetë është i panjohur. Downdetector numëron vetëm njerëzit që paraqesin një raport, kështu që shifrat e saj janë një sinjal i shkallës dhe jo një numër i përgjithshëm. Microsoft thotë se më shumë se 430 milionë njerëz përdorin 365 aplikacionet e saj.
OpenAI dhe Anthropic raportuan probleme me mjetet që lidhin shërbimet e tyre të inteligjencës artificiale me Microsoft 365.
Paul Spain, i firmës këshillimore Gorilla Technology me seli në Zelandën e Re, tha se shumë kompani kishin “humbur një ditë pune”.
Çfarë shkoi keq?
Microsoft ende nuk e ka emëruar një shkak rrënjësor dhe shpjegimi i tij ka ndryshuar gjatë rrjedhës së ndërprerjes.
Fillimisht fajësoi “ngarkesën e lartë”, që do të thotë se serverat ishin nën një ngarkesë shumë më të madhe se zakonisht. Më vonë sqaroi se kjo nuk ishte shkaktuar nga një rritje e përdoruesve. Në vend të kësaj, një numër i madh serverash ishin bërë “papritur të padisponueshëm”, duke e shtyrë punën e tyre mbi makinat që kishin mbetur.
Vëmendja më pas u kthye te “kontrollet e automatizuara të shëndetit” që Microsoft përdor për të vendosur nëse një server është i përshtatshëm për të përballuar trafikun. Kompania tha se po testonte një ndryshim konfigurimi për të rregulluar një problem që po shkaktonte dështimin e serverëve në këto kontrolle dhe daljen nga shërbimi.
Mahmoud Elkhodr, një lektor i lartë në teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në Universitetin CQ në Australi, ofroi një shpjegim në The Conversation. Kontrollet kanë për qëllim nxjerrjen jashtë funksionit të serverëve me defekt, shkroi ai. Nëse vetë sistemi i kontrollit shkon keq, ai mund të çaktivizojë serverët e shëndetshëm dhe të mbingarkojë pjesën tjetër.
Elkhodr theksoi se ky është vetëm një përfundim nga përditësimet publike të Microsoft-it.
A ishte një sulm kibernetik dhe a janë të dhënat në rrezik?
Nuk ka prova për ndonjë sulm kibernetik. Microsoft tha se nuk ishte në dijeni të ndonjë “aktiviteti keqdashës” dhe nënkryetari ekzekutiv Charles Lamanna tha se ndërprerja nuk dukej të ishte një sulm kibernetik. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë.
Elkhodr vuri në dukje se sulmi më i zakonshëm online që përdoret për të nxjerrë shërbimet jashtë linje, i njohur si mohim i shpërndarë i shërbimit, funksionon duke synuar një sistem me trafik të jashtëm. Kjo nuk përputhet me deklaratën e Microsoft se trafiku nuk ishte rritur.
Kjo nuk i ka ndaluar spekulimet. Smitarani Tripathy, një analist i mediave sociale në firmën e të dhënave GlobalData, tha se raportimet për hakerim në X u përhapën sepse Microsoft nuk ofroi ndonjë shkak të konfirmuar ose afat kohor për një zgjidhje.
Sipas provave të deritanishme, ky është një problem aksesi, jo vjedhjeje. Një ndërprerje i ndalon njerëzit të arrijnë në emailet dhe skedarët e tyre; kjo në vetvete nuk do të thotë që dikush tjetër i ka parë ato. Asgjë nga ajo që ka thënë Microsoft nuk sugjeron që të dhënat e klientëve janë ekspozuar ose humbur.
Defender XDR, të cilin organizatat e përdorin për të dalluar kërcënimet, ishte ndër shërbimet e prekura, gjë që mund ta bënte më të vështirë monitorimin e sigurisë ndërsa është jashtë funksionit.
Mashtruesit shpesh përdorin ndërprerje të mëdha për të dërguar email-e ose mesazhe të rreme “mbështetjeje”. Përdoruesit duhet të jenë të kujdesshëm ndaj çdo mesazhi që u kërkon të identifikohen ose të rivendosin një fjalëkalim dhe në vend të kësaj të kontrollojnë faqen zyrtare të statusit të Microsoft.
Disa email-e mund të mbërrijnë me vonesë. Përdoruesit duhet të kontrollojnë nëse është marrë çdo gjë e rëndësishme e dërguar gjatë ndërprerjes.
Çfarë do të thotë për Evropën?
Kjo nuk është një ngjarje e vetme. Në janar, Outlook, Teams dhe shërbime të tjera të Microsoft 365 pësuan ndërprerje për orë të tëra. Në gusht, një përditësim i gabuar i kodit shkaktoi ndërprerje të Outlook dhe Exchange Online për disa ditë.
Ndërprerja përkon gjithashtu me qeveritë dhe bizneset evropiane që debatojnë se sa duhet të varen nga disa ofrues të shërbimeve cloud në SHBA. Kur njëri prej tyre dështon, mijëra shërbime të ndërtuara mbi të mund të dështojnë gjithashtu, duke përfshirë ato të drejtuara nga kompani të tjera.
Elkhodr argumentoi se organizatat duhet të planifikojnë ndërprerjet dixhitale në të njëjtën mënyrë siç përgatiten për fatkeqësitë natyrore. Kjo do të thotë të kesh sisteme rezervë dhe t’i testosh ato rregullisht, jo vetëm të shkruash plane që nuk përdoren kurrë. Për individët, ai sugjeroi që gjërat thelbësore, siç janë kontaktet, të mbahen të disponueshme jashtë linje.
Microsoft ka premtuar përditësime të vazhdueshme përmes faqes së statusit të shërbimit. Derisa të publikojë një përmbledhje të plotë, pyetjet kryesore se pse kaq shumë servera dështuan menjëherë dhe si ta ndalojmë përsëritjen e kësaj, mbeten pa përgjigje.