Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë – prezantohet Strategjia kombëtare e NVM-ve 2025-2030
Ministria e Ekonomisë dhe Punës prezantoi sot Strategjinë kombëtare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 2025-2030, një dokument strategjik që përcakton drejtimin për zhvillimin, konkurrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitet e ardhshme.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, siç thuhet në prezantimin, paraqesin shtyllën kurrizore të ekonomisë kombëtare, duke përbërë rreth 99 për qind të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve dhe duke siguruar ekzistencën për pothuajse tre të katërtat e të punësuarve. Ato luajnë rol kyç në rritjen ekonomike, inovacionet dhe stabilitetin social të shtetit.
Në ngjarjen, ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi theksoi se Strategjia është më shumë se një dokument formal dhe se paraqet përcaktim të qartë për të mbështetur sipërmarrësit vendorë.
“Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nuk janë vetëm pjesë e ekonomisë sonë – ato janë ekonomia jonë. Çdo sukses i tyre do të thotë një e ardhme më e sigurt për një familje dhe shtet më të fortë. Me Strategjinë për NVM-të 2025–2030, krijojmë kushtet që ato të jenë udhëheqës të ndryshimeve, e jo ndjekës të tyre”, theksoi ministri.
Me Strategjinë parashikohen masa për të thjeshtuar rregullativat, për të përmirësuar qasjen në financa dhe mbështetje të fortë për tranzicionin e gjelbër dhe digjital, me qëllim të rritjes së konkurrueshmërisë dhe potencialit eksportues të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Durmishi theksoi se dokumenti është përpiluar përmes procesit gjithëpërfshirës dhe është i harmonizuar plotësisht me politikat e Bashkimit Evropian.
“Kjo Strategji është rezultat i bashkëpunimit të gjerë me komunitetin e biznesit dhe partnerët dhe është i harmonizuar plotësisht me standardet evropiane. Ajo përgatit drejtpërsëdrejti ekonominë tonë për integrimin në Tregun e vetëm evropian”, shtoi ai.
Ministria e Ekonomisë dhe Punës do të koordinojë implementimin e Strategjisë në partneritet me institucionet relevante, odat ekonomike, institucionet financiare dhe partnerët ndërkombëtarë. Janë parashikuar edhe mekanizma për monitorim dhe vlerësim të rregullt, me qëllim të sigurimit të transparencës dhe rezultateve të matshme në periudhën e viteve 2025-2030.
Me miratimin e Strategjisë kombëtare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 2025-2030, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e konfirmon angazhimin e saj për forcimin e sipërmarrësisë, hapjen e vendeve të reja të punës dhe ndërtimin e ekonomisë së fortë, së qëndrueshme dhe konkurruese.