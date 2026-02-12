Ndalohet shoferi i cili goditi për vdekje një grua në Shkup
18-vjeçari S.S. është ndaluar pasi drejtoi makinën pa patentë shoferi dhe goditi për vdekje një grua në Kapishtec të Shkupit, më 9 janar.
Sipas avokatit Zvonko Davidoviq, i cili publikoi informacionin, S.S. u kap në Serbinë fqinje, në qytetin e Vranjës.
“Personi do të ekstradohet nga Serbia në Maqedoni. Me shumë mundësi, edhe babai i tij është ndaluar”, tha Davidoviq në podkastin “Petres so Landov”, i cili është avokati mbrojtës i të afërmve që transportuan babanë dhe djalin përtej kufirit.
“Unë besoj se klientët e mi nuk e dinin se po transportonin një autor të një krimi kaq të rëndë. Burri punon në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe është prind i një fëmije me nevoja të veçanta dhe shpesh udhëtonte në Serbi për të blerë suplemente”, shtoi avokati.