Ndalohet qarkullimi i kamionëve në rrugët Strazhë, Mavrovë-Dibër dhe Tetovë-Kodra e Diellit

Për shkak të reshjeve të borës, në rrugën Tetovë – Kodra e Diellit nga ora 7:40 e mëngjesit është vendosur ndalim trafiku për kamionë dhe autobusë, njoftoi NP “Rrugët e Maqedonisë”.

Për llojet e tjera të automjeteve, përdorimi i pajisjeve dimërore është i detyrueshëm.

Sot në mëngjes, NP “Rrugët e Maqedonisë” informoi gjithashtu se për shkak të reshjeve të dendura të borës, është vendosur ndalim trafiku për kamionë në rrugët rrugore Mavrovë – Dibër dhe Gostivar – Kërçovë përmes qafës malore Strazha nga ora 6:50 e mëngjesit.

LAMM njoftoi se intensiteti i trafikut në rrugët rrugore jashtë zonave urbane është mesatar. Nuk ka vonesa të gjata në pikat kufitare për hyrje dhe dalje nga vendi.

