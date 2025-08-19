Ndalohet një shtetas i Rumanisë në Tabanoc, kapet me lëndë narkotike
Një shtetas nga Romania u ndalua sepse iu gjet drogë teksa po përpiqej të hynte në vend përmes pikës kufitare Tabanoc, njoftojnë nga MPB.
“Mbrëmë rreth orës 22:00 në pikën kufitare Tabanoc, në hyrje të vendit, oficerët e policisë e kanë ndaluar A.O., 36 vjeç, nga Rumania. Gjatë një kontrolli kufitar dhe inspektimi të një automjeti pasagjerësh “BMW” me targa rumune, të cilin e drejtonte A.O., u gjet dhe u konfiskua marihuanë”, thonë nga MPB.
Nga atje shtojnë se pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të ngrihen akuza përkatëse.