Ndalohet një shofer nga Ohri, goditi dy këmbësorë me makinë prej të cilëve njëri ndërroi jetë

MPB Maqedoni njofton se dje (19.06.2025) në orën 22:30, SPB Ohër u njoftua se në një rrethrrotullim nga bulevardi “Turistja” në rrugën “Jane Sandanski” në Ohër, një automjet pasagjerësh Volkswagen Golf me targa të Ohrit, i drejtuar nga I.S. (22) nga fshati Pashino Ruvci, Prilep, me banim në Ohër, goditi një shtyllë metalike, dhe më pas këmbësorët A.B (44) nga Ohri dhe D.P (52) nga Shkupi.

“A.B. vdiq nga lëndimet e marra në Spitalin Special “Shën Erazmi”, kurse D.P. pësoi lëndime të rënda trupore, ndërsa shoferi I.S. dhe shoqëruesi i tij K.M. (19), u gjetën në spitalin “Shën Erazmi” dhe në Spitalin e Përgjithshëm të Ohrit”.

“Inspektimi u krye nga një ekip nga SPB Ohër, dhe me urdhër të Prokurorit Publik, I.S. u privua nga liria për shkak të ekzistencës së dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale sipas nenit 300 paragrafi 2 të Kodit Penal”, thonë nga MPB.

