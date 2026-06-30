Ndalohet një person nga Shkupi, kërkohej me urdhër gjykate për vuajtjen e dënimit me burg prej shtatë vite e një muaj

Ndalohet një person nga Shkupi, kërkohej me urdhër gjykate për vuajtjen e dënimit me burg prej shtatë vite e një muaj

MPB njofton se më 29.06.2026, në orën 20:00, në fsh. Vizbeg, rrethina e Shkupit, nëpunësit policorë të Njësitit të Policisë Intervenuese pranë SPB Shkup e privuan nga liria S.Sh. (29) nga Shkupi.

“Më parë, në Qendrën e Azilit në Vizbeg, ai ishte sjellë në mënyrë agresive dhe e kishte kërcënuar një grua me një send të mprehtë, pas çka ishte larguar nga vendi i ngjarjes me automjet taksi. Shumë shpejt, pas marrjes së masave, automjeti është ndaluar, personi është privuar nga liria, ndërsa gjatë kontrollit i është gjetur dhe sekuestruar një thikë”.
“Gjatë marrjes së masave dhe verifikimit në evidencën operative, ishte konstatuat se S.Sh. kërkohej me urdhër gjykate për vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit me burg prej shtatë vjet e një muaj. Personi është shoqëruar në Institucionin Ndëshkues-Përmirësues – Burgu i Idrizovës për vuajtjen e dënimit”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Alarm në SHBA, 162 milionë njerëz në rrezik nga nxehtësia dhe zjarret

Alarm në SHBA, 162 milionë njerëz në rrezik nga nxehtësia dhe zjarret

Ndalohet profesoresha e Universitetit të Shtipit, i kërkoi studentit 300 euro për ta kaluar në provim

Ndalohet profesoresha e Universitetit të Shtipit, i kërkoi studentit 300 euro për ta kaluar në provim

Prej nesër fillon ndalesa verore e lëvizjes së automjeteve të rënda në rrugët e Maqedonisë

Prej nesër fillon ndalesa verore e lëvizjes së automjeteve të rënda në rrugët e Maqedonisë

Kuvendi miratoi ndryshimet ligjore: Qytetarët do të mund të deklarohen si dhurues organesh pas vdekjes

Kuvendi miratoi ndryshimet ligjore: Qytetarët do të mund të deklarohen si dhurues organesh pas vdekjes

Vala e të nxehtit në Evropë shkakton shkrirje të paprecedentë të akullnajave në Alpet Zvicerane

Vala e të nxehtit në Evropë shkakton shkrirje të paprecedentë të akullnajave në Alpet Zvicerane

Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit, autori në arrati

Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit, autori në arrati