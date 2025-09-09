Ndalohet një person nga Ohri, dogji motoskafin e vëllait të tij
Në orën 03:00 të mëngjesit, oficerët e policisë nga Sektori i Punëve të Brendshme Ohër, ndaluan 52-vjeçarin Z.S. nga Ohri.
Ai dyshohet se rreth orës 02:33 në një oborr në rrugën Dame Gruev në Ohër ka shkaktuar zjarr në një motoskaf, i cili është përhapur dhe ka përfshirë një pjesë të një ndërtese dhe një automjet pasagjerësh Mercedes me targa të Ohrit, të cilat janë pronë e vëllait të tij J.S. (45) nga Ohri.
“Nuk ka pasur të lënduar, dhe zjarri është shuar nga një ekip i Departamentit Territorial të Zjarrfikësve të Ohrit. Z.S. është ndaluar në një stacion policor dhe në intervistë zyrtare e ka pranuar krimin. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihen kallëzime penale përkatëse”, thonë nga MPB.