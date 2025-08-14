Ndalohet një person në Gostivar, dyshohet për vjedhje të veturës
Nga Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë njoftojnë se në orët e para të ditës së sotme është arrestuar një 20-vjeçar nga Gostivari, pasi i njëjti dyshohet se ka vjedhur një veturë.
“Më 14.08.2025 në orën 05:40 në rrugën “Ilinden” në Tetovë, zyrtarët policorë nga SPB Tetovë e kanë privuar nga liria personin M.A. (20) nga fshati Gradec i Gostivarit, për shkak të dyshimit të arsyeshëm për veprën penale “vjedhje” të automjetit, e parashikuar dhe të dënueshme sipas nenit 235 të Kodit Penal. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t’i bëhet kallëzim përkatës”, thonë nga SPB-Tetovë.