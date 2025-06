Ndalohet një 39-vjeçar në Shkup, ka kërcënuar Danella Arsovskën

Policia ndaloi një 39-vjeçar nga Shkupi, i cili, sipas raportit, kërcënoi kryetaren e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska nga një makinë ndërsa kalonte në bulevardin “Sllovenia”.

“Më 02.06.2025, policia nga SPB Shkup kanë kryer një intervistë zyrtare me S.A. (39) nga Shkupi, duke vepruar në bazë të një raportimi të mëparshëm se më 01.06.2025 në Bulevardin “Slovenija” përmes një dritareje të hapur të automjetit “Mercedes” me targa të Shkupit, të cilin ai po e drejtonte, ka bërë kërcënime ndaj D.A., Kryetarit të Qytetit të Shkupit. Në intervistë, ai konfirmoi se kishte kaluar me automjetin, por se nuk kishte bërë asnjë kërcënim”, njoftojnë nga MPB.

Ai gjithashtu deklaroi se kishte provuar të regjistronte me telefon, por nuk kishte pasur sukses. Prokurori publik është njoftuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet një raport përkatës.

