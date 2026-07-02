Ndalohen tre persona në Çair, dyshohen se i vunë zjarrin një ekskavatori
Zyrtarët policorë nga SPB Shkup sot në rrugën “magjistralen Jadranska” privuan nga liria D.D., A.A. dhe F.L. nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “shkaktim i rrezikut të përgjithshëm” sipas nenit 288 të Kodit Penal.
Siç informon Ministria e Punëve të Brendshme, rasti lidhet me një zjarr në një vendgrumbullim lëndësh të para sekondare në zonën e Çairit, gjatë të cilit një ekskavator u vu në flakë, dhe u raportua më 1 korrik 2026 rreth orës 23:20 në stacionin policor të Çairit.
Pas marrjes së njoftimit, oficerët e policisë nga SPB Shkup i kanë vërejtur të dyshuarit në një automjet pasagjerësh “BMW” me targa të Resnjës, pas së cilës ata janë privuar nga liria.
Ministria e Brendshme njoftoi se pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet një kallëzim përkatës.