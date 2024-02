Ndalohen shtetasit e Shqipërisë dhe Gjermanisë në Bllacë, automjeti i tyre dyshohet se ishte i vjedhur

Dje në orën 17:00 në vendkalimin kufitarë në “Bllacë”, zyrtarët policorë kanë ndaluar 22-vjeçarin A.M. nga Republika e Shqipërisë dhe 21-vjeçari V.S. nga Republika Federale e Gjermanisë, njoftojnë nga MPB.

“Gjatë kontrollit kufitarë është konstatuar se automjeti “Mercedes” me targa gjermane, i cili drejtohej nga A.M., ndërsa V.S. ishte udhëtarë, ishte regjistruar në bazën e Interpolit si i vjedhur”, thonë nga MPB.

Ata janë ndaluar në stacionin policorë, ndërsa automjeti është konfiskuar për procedim të mëtejshëm. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të dorëzohet një raport përkatës.

MARKETING