Ndalohen shtatë shoferë në Maqedoni për drejtim të pakujdesshëm të automjetit

Ndalohen shtatë shoferë në Maqedoni për drejtim të pakujdesshëm të automjetit

Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi dje se gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë territorin e vendit, ka ndaluar shtatë shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit.

“Pesë prej tyre kanë vozitur pa patentë shoferi, ndërsa dy të tjerë kanë drejtuar automjetin pavarësisht ndalimit aktiv.

Një shofer në Makedonski Brod dhe nga dy shoferë në Shkup dhe në Prilep kanë drejtuar automjet pa patentë shoferi. Njëri nga shoferët në Prilep ka qenë edhe nën ndikimin e alkoolit. Nga një shofer në Shkup dhe në Kërçovë kanë drejtuar automjet me ndalim aktiv. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të parashtrohen kallëzime përkatëse penale”, njoftojnë nga MPB.

MPB u bënë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që t’i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit.

MARKETING

Të ngjajshme

Vendkalimi ilegal në Bit Pazar nuk u mbyll, qytetarët paralajmërojnë takim me Gjorgjievskin

Vendkalimi ilegal në Bit Pazar nuk u mbyll, qytetarët paralajmërojnë takim me Gjorgjievskin

Ministri i Jashtëm italian, Tajani: Izraeli “nuk ka të drejtë të poshtërojë të burgosurit”

Ministri i Jashtëm italian, Tajani: Izraeli “nuk ka të drejtë të poshtërojë të burgosurit”

Mbyllja e vendkalimit ilegal në Bit Pazar, revoltohen disa qytetarë

Mbyllja e vendkalimit ilegal në Bit Pazar, revoltohen disa qytetarë

Gazetari italian raporton rrahje nga forcat izraelite pas ndërhyrjes ndaj flotiljes së Gazës

Gazetari italian raporton rrahje nga forcat izraelite pas ndërhyrjes ndaj flotiljes së Gazës

Ministri Hoxha: Imazhet e shpërndara të aktivistëve nga ministri izraelit Ben-Gvir janë tronditëse dhe të papranueshme

Ministri Hoxha: Imazhet e shpërndara të aktivistëve nga ministri izraelit Ben-Gvir janë tronditëse dhe të papranueshme

Çështja e jurisprudencës, Sali: Shumë shpejt do të publikohet zgjidhja!

Çështja e jurisprudencës, Sali: Shumë shpejt do të publikohet zgjidhja!