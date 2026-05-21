Ndalohen shtatë shoferë në Maqedoni për drejtim të pakujdesshëm të automjetit
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi dje se gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë territorin e vendit, ka ndaluar shtatë shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit.
“Pesë prej tyre kanë vozitur pa patentë shoferi, ndërsa dy të tjerë kanë drejtuar automjetin pavarësisht ndalimit aktiv.
Një shofer në Makedonski Brod dhe nga dy shoferë në Shkup dhe në Prilep kanë drejtuar automjet pa patentë shoferi. Njëri nga shoferët në Prilep ka qenë edhe nën ndikimin e alkoolit. Nga një shofer në Shkup dhe në Kërçovë kanë drejtuar automjet me ndalim aktiv. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të parashtrohen kallëzime përkatëse penale”, njoftojnë nga MPB.
MPB u bënë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që t’i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit.