Ndalohen shtatë shoferë në 24 orët e fundit, vozitnin pa patent shoferë
MPB njofton se gjatë 24 orëve të fundit, në vende të ndryshme në vend, oficerët e policisë arrestuan shtatë persona për kryerjen e veprës penale “drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik” sipas nenit 297-a të Kodit Penal.
“Të shtatë personat drejtonin automjet pa leje drejtimi. Bëhet fjalë për A.S. (25) dhe M.S. (19), të dy nga Shkupi, I.K. (36) nga fshati Pallçisht i Poshtem, Komuna e Bogovinës, D.M. (20) nga Gostivari, T.K. (50) nga fshati Blizansko, Komuna e Makedonski Brodit, D.S. (40) nga Radovishi dhe S.M. (23) nga Prilepi. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse”.
“Ministria e Brendshme u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë në mënyrë strikte rregullat dhe rregulloret e trafikut dhe të mos drejtojnë mjet pa provim të dhënë për drejtim mjeti, me ndalim drejtimi ose nën ndikimin e alkoolit. Vetëm me sjellje të përgjegjshme të secilit pjesëmarrës mund të kontribuojmë së bashku për një trafik më të sigurt dhe mbrojtjen e jetëve njerëzore”, thonë nga MPB.