Ndalohen pesë persona në RMV, kanë falsifikuar euro

Policët e Departamentit për Krim Ekonomik në SPB Kumanovë në fshatin Rankovcë, dje kanë privuar A.A. (31) nga Shkupi, I.M. (23) nga Kriva Pallanka, D.S. nga Shkupi, K.K. (24) nga Shkupi dhe Z.R. nga Shkupi për falsifikim parash.

Siç njofton MPB-ja, dyshohet se kanë kryer veprën penale “falsifikim parash”, e dënueshme me nenin 268 të Kodit Penal, kështu që në muajin shkurt kanë rënë në kontakt me një person nga Shkupi i cili u ka ofruar falsifikim. kartëmonedhat në prerje prej 100 euro dhe për shumën prej 18.000 denarë i kanë blerë nëntë kartëmonedha të falsifikuara në prerje 100 euro.

“Në muajt shkurt dhe mars, në pesë raste në Kumanovë dhe Kriva Pallankë, kanë blerë produkte nga persona të ndryshëm juridikë, me çka kanë fituar përfitim pasuror kundërligjor prej 500 euro. Personat janë ndaluar në komisariat, ku është dokumentuar plotësisht ngjarja penalo-juridike dhe është bërë kallëzim penal, ndërsa për të pesë personat nga gjyqtari i procedurës paraprake është caktuar masa e ndalimit prej 30 ditësh, thuhet në njoftimin e Ministria e Brendshme.

MARKETING