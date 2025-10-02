Ndalohen nga forcat izraelite 223 aktivistë në bordin e flotës ndërkombëtare të ndihmës
Organizatorët thanë se një total prej 223 aktivistësh ndërkombëtarë në bordin e flotës së ndihmave për në Gaza u ndaluan nga forcat izraelite, transmeton Anadolu.
Flotilja Globale “Sumud” tha përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X se 15 anije u konfirmuan të sulmuara nga forcat izraelite, ndërsa tetë të tjera ka të ngjarë të jenë ose aktualisht po sulmohen.
Flotilja postoi në kompaninë amerikane të mediave sociale Instagram emrat dhe kombësitë e 223 aktivistëve në bordin e anijeve të sulmuara.
Ndërkohë, gjurmuesi zyrtar i flotiljes tregoi se 20 anije janë sulmuar nga forcat izraelite, ndërsa 24 të tjera vazhdojnë rrugën e tyre drejt Gazës.
Sipas Erdem Ozveren, një aktivist turk nga misioni global, anija e tyre është më pak se 30 milje detare larg Gazës.
Flotilja, e ngarkuar kryesisht me ndihmë humanitare dhe furnizime mjekësore, u nis në fund të gushtit. Ishte hera e parë në vite që më shumë se 50 anije kanë lundruar së bashku drejt Gazës, duke transportuar mbi 500 mbështetës civilë nga mbi 45 vende.
Izraeli ka mbajtur një bllokadë në Gaza, shtëpi e një popullsie prej gati 2.4 milionë banorësh, për gati 18 vjet, dhe e shtrëngoi më tej rrethimin në mars kur mbylli pikat kufitare dhe bllokoi shpërndarjen e ushqimit dhe ilaçeve, duke e shtyrë enklavën në uri.
Që nga tetori i vitit 2023, bombardimet izraelite kanë vrarë më shumë se 66 mijë palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. OKB-ja dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar vazhdimisht se enklava po bëhet e pabanueshme, me urinë dhe sëmundjet që përhapen me shpejtësi.