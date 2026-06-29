Ndalohen gjashtë shoferë, vozitën pa patent shoferë

Ndalohen gjashtë shoferë, vozitën pa patent shoferë

MPB Maqedoni njofton se gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë territorin e vendit, nëpunësit policorë i kanë privuar nga liria gjashtë shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Pesë kanë drejtuar automjete pa patentë shoferi, nga të cilët dy janë të mitur, ndërsa njëri ka drejtuar me ndalim aktiv për drejtimin e automjetit të udhëtarëve.

“Nga një person në Shkup (i mitur), në Gostivar (i mitur), në Kumanovë, në Kavadar dhe në Prilep kanë vozitur pa patentë shoferi. Ndërsa një person në Pikën Kufitare Deve Bair ka drejtuar automjetin me ndalim aktiv. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj tyre do të ngrihen kallëzime përkatëse penale”.

“U bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë automjetin pa kaluar provimin për patentë shoferi, ose të mos drejtojnë automjetin nëse u është shqiptuar masa e ndalimit të drejtimit ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit, në mënyrë që së bashku të kontribuojmë për një komunikacion më të sigurt”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Policia irlandeze heton sulmin e dyshuar me zjarrvënie në xhaminë në Dublin

Policia irlandeze heton sulmin e dyshuar me zjarrvënie në xhaminë në Dublin

Franca dhe Omani bëjnë thirrje për rihapjen e Hormuzit, liri të pakushtëzuar të lundrimit

Franca dhe Omani bëjnë thirrje për rihapjen e Hormuzit, liri të pakushtëzuar të lundrimit

Irani: Nuk ka negociata të planifikuara me SHBA-në në ditët në vijim

Irani: Nuk ka negociata të planifikuara me SHBA-në në ditët në vijim

Irani refuzon planin e mbështetur nga Macron për çminimin e Hormuzit, paralajmëron Francën kundër “provokimeve”

Irani refuzon planin e mbështetur nga Macron për çminimin e Hormuzit, paralajmëron Francën kundër “provokimeve”

Rritet në 1.719 numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë

Rritet në 1.719 numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë

Të sëmurët dhe të plagosurit në Gaza nuk kanë qasje në trajtim mjekësor

Të sëmurët dhe të plagosurit në Gaza nuk kanë qasje në trajtim mjekësor