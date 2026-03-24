Ndalohen gjashtë persona në Kumanovë për organizim të përleshjeve me qen
Gjashtë persona janë ndaluar nga policia nën dyshimin për organizimin e një përleshjeje me qen në zonën e Kumanovës, njoftojnë autoritetet lokale.
Sipas Sektorit për Punë të Brendshme në Kumanovë, të ndaluarit janë persona nga rajoni i Tetovës, Kumanovës dhe Gostivarit. Ata janë shoqëruar në stacion policor, ku po merren në pyetje në lidhje me rastin.
Nga policia bëjnë të ditur se, pas përfundimit të procedurave dhe dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të ngrihen kallëzime përkatëse.