Ndalohen dy persona nga Negotina, kapen duke transportuar emigrantë nga Egjipti dhe Iraku

Shtatë migrantë u gjetën dhe dy kontrabandistë u arrestuan. Siç raportoi Ministria e Brendshme, dje (09.10.2025) oficerët e policisë nga Stacioni i Policisë për Mbikëqyrjen Kufitare Mihajlovë arrestuan B.M. (25) dhe V.C. (27), të dy nga Negotina.

“Më 08.10.2025 rreth orës 18:20 në autostradën Demir Kapi-Negotinë, në vendin e quajtur “Ostrovo”, oficerët e policisë kryen kontroll në një automjet pasagjerësh “Skoda” me targa të Shkupit, gjatë të cilit gjetën shtatë migrantë (gjashtë nga Egjipti, përfshirë pesë të mitur dhe një nga Iraku)”.

“Pas masave të marra, u përcaktua se V.C. me një automjet pasagjerësh “Opel Astra” me targa të Negotinës ishte pararendësi dhe po e informonte B.M. për vendosjen e patrullave policore në rrugë. Prokurori publik është njoftuar, dhe personat po mbahen në stacion policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tyre do të ngrihen akuza përkatëse”, njofton MPB.

