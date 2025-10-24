Ndalohen dy persona në Tetovë, sulmuan zyrtarin policor

Ndalohen dy persona në Tetovë, sulmuan zyrtarin policor

MPB Maqedoni njofton se sot (24.10.2025) në orën 00:30 në rrugën “Hristijan Todorovski Karposh” në Tetovë, zyrtarët e policisë nga Sektori i Punëve të Brendshme të Tetovës ndaluan M.L. (33) dhe H.Sh. (24), të dy nga Tetova, për sulm fizik ndaj oficerëve të policisë që po kryenin detyra zyrtare dhe për shkak se gjatë një bastisjeje në shtëpinë e tyre, tek M.L. u gjet marihuanë.

Më pas, me lejen e tij, u krye një bastisje në shtëpinë dhe lokalet ndihmëse të M.L., gjatë së cilës u gjetën 18 copë marihuanë.

“Ata u ndaluan në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tyre do të ngrihen akuza përkatëse sipas nenit 215 dhe nenit 383 të Kodit Penal”, thonë nga MPB.

