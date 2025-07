Ndalohen dy persona në Tabanoc – njëri për kontrabandë me drogë, tjetri për falsifikim dokumentesh

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se dje në Stacionin Kufitar të Policisë Tabanoc u ndaluan dy persona – njëri për kontrabandë droge, tjetri për patentë shoferi të falsifikuar.

Siç njoftojnë nga MBP, dje (30 korrik) rreth orës 09:30, oficerët e Stacionit Kufitar të Policisë në Tabanoc arrestuan personin H.O. (22), shtetas polak, gjatë hyrjes në Republikën e Maqedonisë, i cili po përpiqej të hynte në vendin tonë me një automjet pasagjerësh Renault Megane me targa kombëtare polake.

“Personi u ndalua sepse gjatë kontrollit shtesë të automjetit, u gjet një kavanoz plastike me drogë narkotike – marihuanë, si dhe një mulli. Drogat e gjetura me një faturë për sendet e konfiskuara iu konfiskuan personit, i cili iu dorëzua oficerëve të policisë nga Stacioni Kufitar i Policisë Kumanovë për procedura të mëtejshme në përputhje me nenin 215 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë”, thonë nga MPB.

Gjithashtu njoftojnë se në të njëjtin vendkalim kufitar dje rreth orës 17:25, u ndalua edhe personi V.A. (39) shtetas serb gjatë përpjekjes për të hyrë në vend me një moped të markës “Aprillia RSV4” me regjistrim kombëtar zviceran.

“Gjatë kontrollit kufitar, personi ka paraqitur për inspektim patentë shoferi zvicerane në emrin e tij, e cila, pas kontrollit shtesë me ndihmën e përfaqësuesve të “Frontex”, është konstatuar se është falsifikim i plotë. Pas konsultimit me Prokurorinë Publike kompetente, V.A. për shkak të ekzistencës së dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale “falsifikim i dokumentit”, është privuar nga liria dhe është dorëzuar te oficerët e policisë nga Departamenti i Policisë së Kumanovës për procedura të mëtejshme”, thonë nga MPB.

