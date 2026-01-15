Ndalohen 33 ueb-faqe të paligjshme për të lojëra fati në Maqedoni, deri tani janë ndaluar gjithsej 307
Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, nënshkroi sot urdhër për të kufizuar qasjen nëueb-faqet dhe aplikacionet e internetit të paligjshme përmes rrjeteve publike të komunikimit elektronik, në rastet e lojërave të paligjshme të fatit.
“Urdhri i fundit mbulon edhe 33 faqe interneti të paligjshme, që do të thotë se numri i përgjithshëm i faqeve të internetit të paligjshme të mbuluara (të ndaluara) deri më tani është 307.
Urdhri i është dorëzuar Agjencisë për Komunikime Elektronike, e cila është e detyruar ta dorëzojë atë te operatorët e rrjeteve të komunikimit elektronik për zbatim brenda pesë ditëve”, njofton Ministria e Transformimit Digjital.