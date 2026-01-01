Ndahet nga jeta Nexhat Daci, ish-kryetar i Kuvendit të Kosovës

Ndahet nga jeta Nexhat Daci, ish-kryetar i Kuvendit të Kosovës

Ka ndërruar jetë politikani kosovar Nexhat Daci, ish-kryetar i Kuvendit të Kosovës dhe një nga figurat e njohura të skenës politike të pasluftës.

Daci ka ushtruar detyrën e Kryetarit të Kuvendit të Kosovës, ndërsa pas vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova, në vitin 2006, ka shërbyer edhe si President në detyrë i Kosovës.

Ai ishte themelues i Lidhjes Demokratike të Dardanisë (LDD) dhe ka mbetur aktiv në jetën politike edhe pas përfundimit të mandatit të tij si kryeparlamentar.

