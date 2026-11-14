Ndahet nga jeta në moshë të re ndihmës trajneri i KF Shkëndija, Agron Memedi
Futbolli shqiptar është në zi pas lajmit për ndarjen nga jeta të ish-futbollistit dhe trajnerit të Shkëndijës, Agron Memedi, në moshën 45-vjeçare. I lindur më 5 dhjetor 1980 në Tetovë, Memedi luajti kryesisht në pozitën e mbrojtësit të majtë, ndërsa gjatë karrierës së tij ishte pjesë e Shkëndijës, Renovës dhe Metalurgut të Shkupit. Sukseset më të mëdha i arriti me Renovën, me të cilën fitoi titullin e kampionit në sezonin 2009/10 dhe Kupën e Maqedonisë në sezonin 2010/11.
Ai gjithashtu regjistroi një paraqitje me përfaqësuesen e Maqedonisë së Veriut në një ndeshje miqësore. Pas përfundimit të karrierës si futbollist në janar të vitit 2018, Memedi vazhdoi rrugëtimin në futboll si trajner. Fillimisht drejtoi për një periudhë të shkurtër Renovën, ndërsa më pas punoi në akademinë e Shkëndijës.
Që nga gushti i vitit 2026 ishte pjesë e stafit teknik të ekipit të parë të kuqezinjve, në rolin e ndihmëstrajnerit të Artim Pollozhanit. Ndarja e hershme nga jeta përbën një humbje për komunitetin e futbollit, ndërsa kontributi dhe kujtimi i tij do të mbeten te klubet ku luajti dhe punoi.