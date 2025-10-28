NBA/ San Antonio nuk ndalet, fitorja e 4 radhazi

NBA/ San Antonio nuk ndalet, fitorja e 4 radhazi

Chicago ka marrë kreun e renditjes në Konferencën e Lindjes pas fitores 128-123 ndaj Atlanta.

Ndeshje me rivalitet, ku 8 lojtarë të Chicago realizuan mbi 10 pikë.
Skuadra e Bulls nuk ka asnjë humbje deri tani, duke i fituar të trija takimet e luajtura.

Edhe Philadelphia nuk ka asnjë humbje në Lindje, duke mposhtur s 136-124 Orlando. Tyrese Maxey me 43 pikë ishte lider në fushë për vendasit.

Fitore të rëndësishme korri jashtë fushe Cleveland, që falë 35 pikëve të Mitchell mundi 116-95 Detroit.

Në Perëndim, sezon me hope deri tani për Lakers, që u mundën 122-108 në fushën e tyre nga Portland.

Tri lojtarë të ekipit mik realizuan mbi 20 pikë, duke i bërë të pavlefshme 41 pikët e Reaves për kalifornianët.

Fiton skuadra e Golden State, që mundi 131-118 Memphis, sfidë ku u dallua Cuminga me 25 pikë.

Kampionët e Oklahoma fituan 101-94 në fushën e Dallas, ku protagonist ishte Shai me 23 pikë. Ata ndajnë kreun e renditjes në Perëndim bashkë me San Antonio, që triumfoi 121-103 ndaj Toronto (Wenbanyama 24 pikë e 15 rebound).

Fitoren e parë sezonale korri Boston, që mundi 122-90 New Orleans (Simons 25 pikë).

MARKETING

Të ngjajshme

Në Itali të bindur, Spalletti zgjedhja e parë e Juves

Në Itali të bindur, Spalletti zgjedhja e parë e Juves

Zemërimi me Alonson pas zëvendësimit, te Reali marrin vendimin për Vinicius

Zemërimi me Alonson pas zëvendësimit, te Reali marrin vendimin për Vinicius

Bayern Munich rivalizon fortë Barcelonën për Fisnik Asllanin

Bayern Munich rivalizon fortë Barcelonën për Fisnik Asllanin

Skandal tronditës në Turqi: 371 gjyqtarë të përfshirë në bastet sportive, 42 prej tyre kanë vendosur mbi 1 mijë baste secili

Skandal tronditës në Turqi: 371 gjyqtarë të përfshirë në bastet sportive, 42 prej tyre kanë vendosur mbi 1 mijë baste secili

Shkëndija humb derbin, Vardari fiton në Tetovë

Shkëndija humb derbin, Vardari fiton në Tetovë

Vinicius Jr me mesazh për tifozët e Realit pas fitores në “El Clasico”

Vinicius Jr me mesazh për tifozët e Realit pas fitores në “El Clasico”