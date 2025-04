NBA po kalon në Evropë – hyrja në ligën e re do të kushtojë 500 milionë euro për secilin klub

Marca shkruan për një projekt të ri të madh basketbolli. Në artikullin e titulluar “Fundi i Basketbollit Evropian siç e njohim? NBA po vjen në Evropë”, autori shkruan për planin e ligës më të madhe të basketbollit në botë për të krijuar një ligë në bashkëpunim me klubet më të mëdha evropiane.

Basketbolli evropian së shpejti mund të ndryshojë tërësisht. Së shpejti, NBA më në fund mund të kalojë nga fjalët në veprim. Bordi i Drejtorëve, organi që drejton ligën më të fortë të basketbollit amerikan, do të mblidhet në Nju Jork, i drejtuar nga komisioneri Adam Silver.

Tema e takimit është hyrja e mundshme e NBA-së në tregun evropian përmes krijimit të një gare të madhe që do të mbikëqyrej bashkërisht nga NBA dhe FIBA.

Shumë nga licencat që lejojnë klubet të konkurrojnë në formatin aktual nuk janë nënshkruar ende. Klubet më të mëdha – Olympiacos, Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, Panathinaikos, Bayern dhe të tjerë – po e konsiderojnë seriozisht mundësinë e hyrjes në ligën e re.

“Ne po shikojmë nga afër nëse ka një mundësi për të profesionalizuar basketbollin në një nivel më të lartë, për të krijuar vlerë më të madhe tregtare”, ka thënë Silver në janar.

Kjo është në fakt e gjithë çështja – një mundësi biznesi. NBA ka analizuar situatën në Evropë prej vitesh dhe ka arritur në përfundimin se Euroliga nuk po shkon mirë gjatë asaj periudhe.

NBA po mbështet në mbështetjen e FIBA-s, e cila gjithashtu sheh një shans për të rinovuar idenë e një lige të madhe evropiane të klubeve së bashku me gjigantin amerikan – diçka që nuk ka ekzistuar që nga ndarja e Euroligës në 1999.

NBA sheh potencial të pashfrytëzuar në basketbollin evropian

NBA beson se basketbolli në Evropë nuk është zhvilluar apo nuk po tregtohet mjaftueshëm, se shumica e klubeve operojnë me humbje të mëdha dhe se ka tregje të mëdha – si Parisi, Moska dhe Londra – ku biznesi mund të lulëzojë. Kjo sepse NBA drejtohet kryesisht nga paratë.

“Ne besojmë se nëse krijohen stimujt e duhur, investime të rëndësishme shtesë mund të tërhiqen në këto tregje. Dhe kjo, në fund të fundit, është mënyra se si të rritet loja në të gjitha nivelet”, deklaroi Silver.

Mund të jetë gjithashtu një mundësi që CSKA e Moskës të kthehet në ballë, pasi aktualisht është e dënuar, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.

Hyrja në ligë mund të kushtojë 500 milionë euro.

Edhe pse tani për tani gjithçka bazohet në spekulime, qarkullon një shifër prej 500 milionë eurosh, që supozohet se është shuma që duhet paguar për të blerë një ekskluzivitet që garanton pjesëmarrjen në ligën e re me 16 klube.

Është e qartë se një ofertë e tillë do të ishte në dispozicion vetëm për gjigantët më të mëdhenj të futbollit me seksione të forta basketbolli si Real Madrid, Barcelona apo Bayern Munich, pastaj gjigantët e basketbollit si Olympiacos, Panathinaikos dhe Fenerbahçe, dhe klube me sponsorë të pasur nga Katari, si PSG, që po mendon të hyjë në këtë ligë dhe po zhvillon projektin në Dubai.

Silver mund të njoftojë hapat e tij të ardhshëm në orët në vijim. Liga nuk do të fillonte para vitit 2026 dhe FIBA dëshiron që disa klube nga garat e saj ekzistuese që vijnë nga qytetet kryesore evropiane t’i bashkohen.

Euroliga po përgatitet për një kolaps të mundshëm

Euroliga është në pritje për momentin, por nëse klubet e saj kryesore largohen, ajo mund të përfundojë si Suproliga e vitit 2000 – një kompeticion që nuk u ngrit kurrë. Vendimi për të mbajtur Final Four në Dubai këtë sezon e tronditi edhe më shumë të gjithë projektin.

Në NBA, ata e interpretuan atë si një lëvizje paniku në kërkim të parave të shpejta, me një çmim të shkëlqyeshëm: tjetërsimi i tifozëve.

Titulli evropian i basketbollit do të vendoset – në Azi. Mesazhi ishte shkatërrues. Real Madrid ishte një nga klubet që kundërshtoi Final Four në Emiratet.

Barcelona, e cila shpesh bashkëpunon me rivalin e saj të përjetshëm sportiv në aspektin e biznesit, mund të ndjekë të njëjtin drejtim – nëse kushtet financiare janë të përshtatshme për një hap të madh përpara. NBA është gati për të mbërritur. Plani është tashmë në tavolinë. /Telegrafi/

MARKETING