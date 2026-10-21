NBA ngre siparin: LeBron mposht kampionët e New York, fitojnë edhe Detroit e Oklahoma

NBA ngre siparin: LeBron mposht kampionët e New York, fitojnë edhe Detroit e Oklahoma

Ka nisur sot sezoni 2026-2027 në NBA dhe menjëherë surprizat nuk kanë munguar. Kampionët në fuqi të New York u mundën në fushën e tyre 106-100 nga Philadelphia, ku debutoi LeBron James. Pas ceremonisë së hapjes, ku u dorëzuan unazat për kampionët e Knicks, nisi beteja në parket. Tyrese Maxey me 28 pikë ishte shënuesi më i mirë për Philadelphia, mbështetur nga LeBron me 14 pikë. Fiton edhe skuadra e Detroit, që pas një loje të ekuilibruar mundi 121-113 Boston. Në fakt, kjo ishte ndeshja hapëse e sezonit të ri. Paul George realizoi 38 pikë për Boston, por që s’mjaftuan. Debutim me humbje për San Antonio, që në shtëpi u mund 116-104 nga Oklahoma. Alexander Shai realizoi 32 pikë për miqtë, duke i bërë të pavlefshme 24 pikët e Castle për Spurs.

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