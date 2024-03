NBA/ Golden State ‘shpartallon’ Milwaukee, dorëzohen Lakers

Skuadra e Golden State arriti një fitore fantastike ndaj Milwaukee me shifrat 125-90. Antetokounmpo realizoi 23 pikë për Bucks, por që s’mjaftuan për të fituar.

Stephen Curry me 29 pikë ishte shënuesi më i mirë për Warriors.

Sacramento fitoi 130-120 duelin direkt për një vend në play off me Lakers.

Ndeshje me rivalitet ku për miqtë u dallua Fox me 44 pikë. Ndërsa 60 pikët e dyshes Hachimura-James mbetën për statistikë.

Jashtë fushe fiton edhe ekipi i Clippers, që mundi 122-116 Houston.

Leonard me 28 pikë ishte lider në fushë për kalifornianët, ndërkohë që për teksanët nuk mjaftoi “triple double” (23 pikë, 19 rebound, 14 asist) i Sengun.

Fitore në sekondat e fundit për Chicago, që mundi 119-117 Utah Jazz, ndeshje ku u dallua DeRozan me 29 pikë.

Fiton edhe Memphis, që mposhti 115-109 Philadelpfia, ku vendimtar ishte Jackson me 30 pikë e 11 rebound.

Rezultatet

Washington – Orlando 109-119

Atlanta – Cleveland 112-101

Houston – Clippers 116-122

Philadelphia – Memphis 109-115

Utah Jazz – Chicago 117-119

Golden State – Milwaukee 125-90

Portland – Oklahoma 120-128

Lakers – Sacramento 120-130

