NBA, disfatë e rëndë për kampionët në fuqi

NBA, disfatë e rëndë për kampionët në fuqi
Natën mes të hënës dhe të martës në NBA u zhvilluan shtatë ndeshje, ndërsa veçohet disfata e rëndë e kampionëve aktual Oklahoma City Thunder. Skuadra më e mirë se sezonit Oklahoma City, mbërmjen e kaluar luajti ndeshjen e saj më të dobët dhe në teren vendas kundër Charlotte Hornets, ia doli të shënojë vetëm 97 pikë.
Disfata me 97:124 ishte e dyta në terren vendas në këtë sezonë. Shai Gilgeous-Alexander  shënoi 21 pikë dhe kjo ishte ndeshja e tij e 108 që ka shënuar më shum se 20 pikë. Tek Charlott Hornets 28 pikë shënoi Brandon Miller.
Në ndeshjet e tjera- Kevin Durant luajti kundër ish skuadrës së tij Houston Rockets. Me tri pikët e tija në 1.1 sekond para fundit Phoenix Suns  iu gëzua fitores me 100:97.
Basketbollistët e L.A Clippers me 103:102 e mundën Golden State Warriors dhe kështu iu gëzuan fitores së 12-të sezonale. Fitores së 8 në 9 ndeshjet e fundit iu gëzua Boston Celtics.
Këta në terren vendas me 115:101 e mundën Chicago Bulls. Denver Nuggets, pas minutave shtesë në transfertë me 124:125 e mundën Philadelphia 76ers.
NBA:
Detroit Pistons – Neë York Knicks 121:90
Boston Celtics – Chicago Bulls 115:101
Toronto Raptors – Atlanta Haëks 118:100
Houston Rockets – Phoenix Suns 100:97
Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 97:124
Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 124:125 (vazhdime)
Portland Trail Blazers – Utah Jazz 137:117

MARKETING

Të ngjajshme

Kapelo sulmon hapur arbitrat dhe VAR-in: Janë një mafie

Kapelo sulmon hapur arbitrat dhe VAR-in: Janë një mafie

Tronditje te Real Madridi, Vinicius “ngrin” kontratën për shkak të Xabi Alonsos

Tronditje te Real Madridi, Vinicius “ngrin” kontratën për shkak të Xabi Alonsos

Pas dramës në 2024, Edoardo Bove pranë kthimit në fushat e lojës, ndoshta në Premier League

Pas dramës në 2024, Edoardo Bove pranë kthimit në fushat e lojës, ndoshta në Premier League

Jake Paul pezullohet pa afat pas dëmtimit të nofullës dhe operacionit, karriera si boksier në rrezik

Jake Paul pezullohet pa afat pas dëmtimit të nofullës dhe operacionit, karriera si boksier në rrezik

Zyrtare: Liam Rosenior, trajner i ri i Chelseat

Zyrtare: Liam Rosenior, trajner i ri i Chelseat

Shkëlqen Osimhen, Nigeria fiton bindshëm ndaj Mozambique

Shkëlqen Osimhen, Nigeria fiton bindshëm ndaj Mozambique