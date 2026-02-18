NATO: Turqia, një aleat i fortë, një kontribues i vlefshëm për sigurinë e përbashkët
Turqia është një aleat i fortë dhe një kontribues i vlefshëm për sigurinë e përbashkët, tha të martën zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart, raporton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim për Anadolu me rastin e përvjetorit të pranimit të Turqisë në NATO, Hart theksoi kontributet e Ankarasë në aleancë.
“Ndërsa presim me padurim Samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara në korrik, sot na kujtohen shumë mënyrat se si Turqia kontribuon në Aleancë, siç ka bërë për 74 vjet që nga anëtarësimi në NATO”, tha ajo.
Hart vuri në dukje se Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Ajo theksoi “investimet e qëndrueshme në mbrojtje”, “industrinë e fuqishme të mbrojtjes” dhe “kontributet e vazhdueshme në misionet, aktivitetet dhe ushtrimet e NATO-s”.
Turqia iu bashkua NATO-s më 18 shkurt 1952. Aleanca u themelua në vitin 1949.
Gjatë 74 viteve të fundit, duke shfrytëzuar vendndodhjen e saj strategjike, Turqia ka vazhduar të japë kontribute kritike në NATO si aleati i parë në rajon që përballet drejtpërdrejt me kërcënimet dhe rreziqet, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit.