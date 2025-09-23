NATO: Rusia mban “përgjegjësi të plotë” për shkeljet e hapësirës ajrore
NATO-ja dënoi ashpër Rusinë për shkeljen e dyshuar të hapësirës ajrore të Estonisë me tre avionë luftarakë të armatosur MiG-31, duke e quajtur incidentin pjesë të një “modeli më të gjerë të sjelljes gjithnjë e më të papërgjegjshme ruse”, transmeton Anadolu.
Këshilli i Atlantikut të Veriut u mblodh në Bruksel me kërkesë të Estonisë pas inkursionit të dyshuar të 19 shtatorit, që thuhet se zgjati më shumë se 10 minuta. NATO-ja tha se avionët aleatë u ngritën në ajër për të kapur dhe shoqëruar avionët luftarakë rusë jashtë hapësirës ajrore estoneze.
“Kjo është hera e dytë në dy javë që Këshilli i Atlantikut të Veriut është mbledhur sipas Nenit 4”, tha NATO, duke kujtuar se anëtarët u mblodhën më 10 shtator pasi dronët rusë shkelën hapësirën ajrore të Polonisë. Aleatët, përfshirë Finlandën, Letoninë, Lituaninë, Norvegjinë dhe Rumaninë, kanë raportuar gjithashtu shkelje të kohëve të fundit.
“Rusia mban përgjegjësi të plotë për këto veprime, të cilat janë përshkallëzuese, rrezikojnë llogaritje të gabuara dhe rrezikojnë jetë. Ato duhet të ndalen”, tha Këshilli në deklaratë.
NATO-ja premtoi përgjigje të fuqishme, duke përmendur nisjen e fundit të “Eastern Sentry” për të forcuar krahun e saj lindor, përfshirë masat e mbrojtjes ajrore. Aleanca përsëriti se angazhimi ndaj Nenit 5 është “i hekurt” dhe u zotua për mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
Neni 5 i traktatit të NATO-s sanksionon parimin e mbrojtjes kolektive, që do të thotë se një sulm ndaj një anëtari konsiderohet sulm ndaj të gjithëve.
“Aleatët nuk do të dekurajohen nga këto dhe akte të tjera të papërgjegjshme nga Rusia nga angazhimet e tyre të qëndrueshme për të mbështetur Ukrainën, siguria e së cilës kontribuon në tonën, në ushtrimin e të drejtës së saj të lindur për vetëmbrojtje kundër luftës brutale dhe të paprovokuar të agresionit të Rusisë”, tha Këshilli.