NATO pezullon përkohësisht aktivitetet stërvitore në Irak, tërheq 600 anëtarë të stafit

NATO ka pezulluar aktivitetet stërvitore për Misionin e saj të NATO-s në Irak dhe ka tërhequr afërsisht 600 anëtarë personel, mes konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme që nga 28 shkurti.

Iraqi News raporton se vendimi i Aleancës për të pezulluar misionin vjen pas përshkallëzimit të krizës së shkaktuar nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila ka shkaktuar shqetësime serioze për sigurinë e personelit ushtarak të huaj të vendosur në Irak.

Zyrtarët e cituar nga Iraqi News thanë se pezullimi është i përkohshëm. Dje në mëngjes, më 19 shkurt, kryeministri irakian Mohammed Shia al-Sudani foli me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, duke theksuar nevojën për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm dhe për të promovuar diplomacinë. Al-Sudani i këshilloi shtetet anëtare të NATO-s të shmangin përfshirjen aktive në luftë.

