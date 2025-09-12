NATO nis operacionin ‘Roja Lindore’ pas futjes së dronëve rus në Poloni

NATO nisi të premten një mision të ri për të forcuar mbrojtjen e krahut lindor të Evropës, në përgjigje të ndërhyrjeve të dronëve rusë në hapësirën ajrore polake në fillim të kësaj jave, tha Sekretari i Përgjithshëm, Mark Rutte.

“Është e pamatur dhe e papranueshme. Nuk mund të lejojmë që dronë rusë të hyjnë në hapësirën ajrore aleate”, tha Rutte, duke njoftuar operacionin “Roja Lindore”.

Misioni, i cili fillon të premten në mbrëmje, do të përfshijë një sërë asetesh që integrojnë bazat ajrore dhe tokësore, transmeton Telegrafi.

“Aleatët, përfshirë Danimarkën, Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, deri më tani janë zotuar për misionin, ndërsa të tjerë do të bashkohen”, tha Rutte.

Komandanti i lartë i NATO-s, Alexus Grynkewich, tha se NATO do të mbrojë çdo centimetër të territorit të aleancës.

“Polonia dhe qytetarët nga e gjithë Aleanca duhet të sigurohen nga reagimi ynë i shpejtë në fillim të kësaj jave dhe njoftimi ynë i rëndësishëm këtu sot”, tha ai. /Telegrafi/

