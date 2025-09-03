NATO ka blerë armë amerikane për Ukrainën në vlerë prej 2 miliardë dollarësh
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, deklaroi se shtetet anëtare të aleancës kanë blerë armë vdekjeprurëse dhe mbrojtëse për Ukrainën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një shumë totale prej 2 miliardë dollarësh.
Këto blerje janë bërë në një periudhë shumë të shkurtër, vetëm brenda disa javësh, në kuadër të iniciativës së quajtur “Lista e Kërkesave të Prioritare për Ukrainën” (Prioritized Ukraine Requirements List).
Kjo iniciativë është krijuar për të përshpejtuar procesin e furnizimit të ushtrisë ukrainase me pajisje të nevojshme për mbrojtje dhe për të përballuar agresionin rus. Ajo synon të sigurojë që Ukraina të marrë ndihmën ushtarake më urgjente dhe më efektive, bazuar në nevojat operacionale në vijën e frontit.
Mark Rutte theksoi gjithashtu se këto armë përfshijnë jo vetëm pajisje mbrojtëse, por edhe armë vdekjeprurëse, duke nënkuptuar sisteme të avancuara që mund të luajnë një rol kyç në ndryshimin e ekuilibrave në fushën e betejës.
Ndërkohë, presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar më herët se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord që armët amerikane të dërgohen në Ukrainë, por kostot financiare të mbulohen nga vendet evropiane. Kjo lëvizje vjen si pjesë e përpjekjeve për të balancuar barrën financiare dhe për të përfshirë më shumë vendet evropiane në mbështetjen ndaj Kievit.
Ndihma ushtarake përfshin sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore si bateritë Patriot, dhe jo vetëm raketat që ato përdorin. Këto sisteme janë ndër më të fuqishmet në botë për mbrojtjen nga raketat balistike dhe sulmet ajrore, dhe do të luajnë një rol vendimtar në forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës kundër sulmeve të vazhdueshme nga Rusia.
Kjo mbështetje e përbashkët tregon unitetin dhe vendosmërinë e vendeve të NATO-s dhe partnerëve ndërkombëtarë për të qëndruar pranë Ukrainës në kohën e saj më të vështirë, duke i ofruar ndihmë konkrete ushtarake për të ruajtur sovranitetin dhe integritetin territorial.