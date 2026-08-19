NATO: Jemi të përgatitur për çdo kërcënim mbi sulmet e mundshme iraniane ndaj objektivave ushtarake
NATO tha të mërkurën se është e përgatirur të adresojë çdo kërcënim mes raporteve se Irani ka konsideruar goditjen e aseteve ushtarake të SHBA-së në Evropë nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përshkallëzonte më tej luftën, raporton Anadolu.
“NATO është e përgatitur të adresojë çdo kërcënim dhe gjithmonë do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur të gjithë aleatët”, tha një zyrtar i NATO-s për Anadolu në një deklaratë me shkrim.
Zyrtari kujtoi gjithashtu interceptimin e raketave balistike të NATO-s që drejtoheshin drejt Turqisë nga Irani në katër raste të veçanta në fillim të këtij viti.
“Siç u dëshmua në fillim të këtij viti, kur mbrojtja ajrore e NATO-s kapi me sukses raketat balistike që drejtoheshin në Turqi nga Irani në katër raste të veçanta, parandalimi dhe qëndrimi ynë i mbrojtjes është i fortë dhe efektiv”, theksohet në deklaratë.
Vërejtjet e NATO-s erdhën ndërsa raportet e mediave të mërkurën thanë se forcat iraniane kishin vlerësuar sulmet e mundshme ndaj aseteve ushtarake të SHBA në vendet e Evropës Juglindore, duke përfshirë Bullgarinë, e cila muajin e kaluar miratoi përdorimin e bazës së saj ajrore Bezmer nga avionët e SHBA-së për furnizim me karburant.
Qiproja, ku një bazë ajrore britanike u godit nga një dron në mars, thuhet gjithashtu se është konsideruar ndër objektivat e mundshëm në rast të një ofensive të ripërtërirë të SHBA.
Raportet vijnë pasi negociatat për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit mbeten të bllokuara dhe perspektivat për rinovimin e bisedimeve midis Teheranit dhe Washingtonit janë zbehur.
Trump tha të martën se nuk ka “bisedë apo bisedime që po zhvillohen, ose të planifikuar” me Teheranin.
Zyrtarët ushtarakë iranianë kanë paralajmëruar më parë se çdo bazë ushtarake e përdorur për të kryer sulme kundër territorit iranian mund të konsiderohet si objektiv.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor që synonte t’i jepte fund luftës dhe t’i hapte rrugën një marrëveshjeje më të gjerë, por marrëveshja u prish më vonë mes akuzave të ndërsjella për shkelje dhe armiqësi të ripërtërirë.
Që atëherë, përpjekjet diplomatike kanë dështuar të prodhojnë një përparim në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit ose rifillimin e negociatave drejt një marrëveshjeje më të gjerë.