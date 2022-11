NATO-ja në krah të Ukrainës: Do ta ndihmojmë për aq kohë sa të ketë nevojë

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, u zotua të premten se aleanca veri-atlantike do t’i ndihmojë Ukrainës të mbrohet në luftën kundër Rusisë “për aq kohë sa të ketë nevojë”. Ai gjithashtu tha se NATO-ja do t’i ndihmojë vendit të shkatërruar nga lufta t’i transformojë forcat e armatosura në një ushtri moderne sipas standardeve perëndimore.

Në një konferencë për media para takimit të ministrave të Punëve të Jashtme të NATO-s, që do të mbahet javën e ardhshme në Rumani, Stoltenberg kërkoi nga vendet anëtare që, ose individualisht ose në formë grupore, të vazhdojnë t’i ndihmojnë Ukrainës me armë dhe sisteme të mbrojtjes ajrore. NATO-ja, si organizatë, nuk dërgon armatim.

“NATO-ja do të vazhdojë të qëndrojë pranë Ukrainës për aq kohë sa të ketë nevojë. Ne nuk do të tërhiqemi”, tha ish-kryeministri i Norvegjisë.

“Aleatët janë duke dërguar në mënyrë të paprecedentë mbështetje ushtarake dhe unë pres që ministrat e Punëve të Jashtme do të pajtohen ta rrisin edhe mbështetjen jo-vdekjeprurëse”.

Stoltenberg tha se anëtarët e organizatës 30-kombëshe të sigurisë i kanë ndihmuar Ukrainës me karburante, gjeneratorë, furnizime mjekësore, pajisje për dimër dhe pajisje për bllokimin e dromëve – veçanërisht tani që Rusia e ka sulmuar infrastrukturën e energjisë në Ukrainë.

“Në takimin tonë në Bukuresht, unë do të bëj kërkesë për edhe më shumë”, tha ai. “Në periudhën më afatgjate, ne do t’i ndihmojmë Ukrainës të kalojë nga pajisjet e kohës Sovjetike në standardet, doktrinat dhe trajnimet moderne të NATO-s”.

Stoltenberg tha se ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës, Dmytro Kuleba, do t’i bashkohet grupit të ministrave për t’i diskutuar nevojat më urgjente të vendit të tij, por edhe të diskutohet se çfarë mbështetje afatgjate mund të ofrojë NATO-ja.

Shefi i NATO-s tha se kjo mbështetje do t’i ndihmojë Ukrainës drejt anëtarësimit në NATO në të ardhmen.

Takimi në Bukuresht, që do të zhvillohet më 29 dhe 30 nëntor, po mbahet gati 15 vjet pasi NATO-ja u kishte premtuar Ukrainës dhe Gjeorgjisë se një ditë mund të bëhen anëtare të kësaj organizate, një premtim që e kishte zemëruar shumë Rusinë.

Pjesëmarrës në këtë takim do të jenë edhe ministrat e Punëve të Jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës, Gjeorgjisë dhe Moldavisë – tri vende partnere që NATO-ja thotë se janë nën presion të shtuar nga Rusia.

Stoltenbergu tha se takimi do të tregojë se NATO-ja po “merr hapa të mëtutjeshëm për t’i ndihmuar ata ta mbrojnë pavarësinë e tyre dhe për ta përforcuar aftësinë e tyre ta mbrojnë veten”.

Që kur presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, e kishte urdhëruar pushtimin e Ukrainës para dhjetë muajve, NATO-ja e ka përforcuar mbrojtjen e aleatëve që janë fqinje me Ukrainën dhe Rusinë. Mirëpo, e kanë bërë këtë me kujdes që të mos përfshihet në një luftë më të gjerë me një fuqi nukleare si Rusia.

Por, Stoltenbergu nuk i bëri presion Ukrainës të nisë negociata për paqe me Rusinë. Diplomatë evropianë dhe të NATO-s kanë thënë që Putini nuk duket i gatshëm të ulet në tavolinë për bisedime të tilla.

“Shumica e luftërave përfundojnë me negociata”, tha ai. “Por, se çfarë ndodh në tavolinën e negocimit varet nga ajo që ndodh në fushën e betejës. Kështu që, mënyra më e mirë për t’i rritur mundësitë për zgjidhje paqësore është ta mbështesim Ukrainën”./REL