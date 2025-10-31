NATO intercepton aeroplanin e tretë rus brenda 3 ditësh

NATO intercepton aeroplanin e tretë rus brenda 3 ditësh

Aleatët e NATO-s kanë kapur një aeroplan të tretë rus këtë javë—dhe përsëri me transponderin e tij të fikur ndërsa po i afrohej hapësirës ajrore sovrane.

Vendet e NATO-s pranë kufirit rus kanë akuzuar fqinjin e tyre lindor për shkelje të hapësirës ajrore gjatë dy muajve të fundit, ndërsa Lituania dhe Estonia kanë raportuar se kanë pasur aeroplanë rusë në hapësirën e tyre ajrore , të paautorizuar.

Rusia ka këmbëngulur se asnjë nga aeroplanët e saj nuk ka shkelur kufijtë e shteteve të tjera dhe se aeroplanët po kryejnë fluturime të planifikuara stërvitore.

Megjithatë, trazirat në hapësirën ajrore, përveç disa incidenteve të dronëve dhe “balonave kontrabandë”, i kanë shtyrë disa anëtarë të NATO-s të thirren në Nenin Katër , gjë që i çon anëtarët të bëjnë thirrje për bisedime zyrtare rreth kërcënimeve të mundshme ndaj “integritetit territorial, pavarësisë politike ose sigurisë së cilësdo prej palëve”.

Dy aeroplanë luftarakë polakë MiG u ngritën sot në mëngjes për të kapur një aeroplan zbulimi rus që fluturonte mbi Detin Baltik pa një plan fluturimi dhe transponder të çaktivizuar, sipas Komandës Operacionale.

Megjithatë, Polonia theksoi se aeroplanët e saj e trajtuan situatën me aftësi dhe efektivitet dhe se nuk kishte arsye të mëtejshme për shqetësim.

“Falënderojmë Forcat Ajrore për profesionalizmin dhe vigjilencën, gjë që tregon edhe një herë nivelin e lartë të trajnimit dhe vendosmërisë në mbrojtjen e sigurisë së Republikës së Polonisë”, tha Komanda Operacionale Polake e Forcave të Armatosura.

Deklarata bëri gjithashtu të qartë se aeroplani rus nuk shkeli hapësirën ajrore polake, por se Polonia mbetet “në gatishmëri të plotë luftarake dhe përgjigjet në mënyrë efektive ndaj të gjitha veprimeve provokuese nga Federata Ruse”.

NATO thotë se avionët rusë që udhëtojnë për në dhe nga Kaliningradi shpesh i afrohen hapësirës ajrore të NATO-s pa përdorur transponderë, por në këto raste ata kanë përmbushur një plan fluturimi ose bashkëveprojnë me kontrollin e trafikut ajror.

Aeroplanët luftarakë polakë e shoqëruan aeroplanin rus jashtë zonës “në përputhje me procedurat e NATO-s”.

 

MARKETING

Të ngjajshme

OKB: Gaza, vendi më vdekjeprurës për gazetarët se çdo konflikt tjetër

OKB: Gaza, vendi më vdekjeprurës për gazetarët se çdo konflikt tjetër

Ukraina ka arritur me sukses të godasë 160 objekte ruse të naftës dhe energjisë

Ukraina ka arritur me sukses të godasë 160 objekte ruse të naftës dhe energjisë

Anijet luftarake amerikane pozicionohen për sulme të mundshme në Venezuelë

Anijet luftarake amerikane pozicionohen për sulme të mundshme në Venezuelë

Afrika e Jugut kundërshton planin e SHBA-ve për refugjatët: Skemë raciste!

Afrika e Jugut kundërshton planin e SHBA-ve për refugjatët: Skemë raciste!

OKB: Situata në Sudan vazhdon të jetë e tmerrshme

OKB: Situata në Sudan vazhdon të jetë e tmerrshme

Pentagoni miraton furnizimin e Ukrainës me raketa Tomahawk

Pentagoni miraton furnizimin e Ukrainës me raketa Tomahawk