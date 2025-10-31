NATO intercepton aeroplanin e tretë rus brenda 3 ditësh
Aleatët e NATO-s kanë kapur një aeroplan të tretë rus këtë javë—dhe përsëri me transponderin e tij të fikur ndërsa po i afrohej hapësirës ajrore sovrane.
Vendet e NATO-s pranë kufirit rus kanë akuzuar fqinjin e tyre lindor për shkelje të hapësirës ajrore gjatë dy muajve të fundit, ndërsa Lituania dhe Estonia kanë raportuar se kanë pasur aeroplanë rusë në hapësirën e tyre ajrore , të paautorizuar.
Rusia ka këmbëngulur se asnjë nga aeroplanët e saj nuk ka shkelur kufijtë e shteteve të tjera dhe se aeroplanët po kryejnë fluturime të planifikuara stërvitore.
Megjithatë, trazirat në hapësirën ajrore, përveç disa incidenteve të dronëve dhe “balonave kontrabandë”, i kanë shtyrë disa anëtarë të NATO-s të thirren në Nenin Katër , gjë që i çon anëtarët të bëjnë thirrje për bisedime zyrtare rreth kërcënimeve të mundshme ndaj “integritetit territorial, pavarësisë politike ose sigurisë së cilësdo prej palëve”.
Dy aeroplanë luftarakë polakë MiG u ngritën sot në mëngjes për të kapur një aeroplan zbulimi rus që fluturonte mbi Detin Baltik pa një plan fluturimi dhe transponder të çaktivizuar, sipas Komandës Operacionale.
Megjithatë, Polonia theksoi se aeroplanët e saj e trajtuan situatën me aftësi dhe efektivitet dhe se nuk kishte arsye të mëtejshme për shqetësim.
“Falënderojmë Forcat Ajrore për profesionalizmin dhe vigjilencën, gjë që tregon edhe një herë nivelin e lartë të trajnimit dhe vendosmërisë në mbrojtjen e sigurisë së Republikës së Polonisë”, tha Komanda Operacionale Polake e Forcave të Armatosura.
Deklarata bëri gjithashtu të qartë se aeroplani rus nuk shkeli hapësirën ajrore polake, por se Polonia mbetet “në gatishmëri të plotë luftarake dhe përgjigjet në mënyrë efektive ndaj të gjitha veprimeve provokuese nga Federata Ruse”.
NATO thotë se avionët rusë që udhëtojnë për në dhe nga Kaliningradi shpesh i afrohen hapësirës ajrore të NATO-s pa përdorur transponderë, por në këto raste ata kanë përmbushur një plan fluturimi ose bashkëveprojnë me kontrollin e trafikut ajror.
Aeroplanët luftarakë polakë e shoqëruan aeroplanin rus jashtë zonës “në përputhje me procedurat e NATO-s”.