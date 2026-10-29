NATO feston 103-vjetorin e Republikës së Turqisë
Selia e NATO-s në Bruksel dhe komandat e Aleancës në mbarë botën festuan sot 103-vjetorin e themelimit të Republikës së Turqisë, përmes mesazheve të publikuara në llogaritë e tyre zyrtare në rrjetet sociale, transmeton Anadolu.
NATO publikoi një postim në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, ku shfaqeshin fotografi të nëndetëseve dhe anijeve luftarake të Forcave Detare Turke. Në postim, NATO i përcolli Turqisë urimet për Ditën e Republikës, duke shtuar: “Ne jemi NATO”.
Edhe Komanda Detare Aleate e NATO-s publikoi një fotografi të anijeve luftarake të Forcave Detare Turke duke lundruar në Ngushticën e Stambollit, të shoqëruar me mesazhin: “Urime dhe përshëndetje aleatëve dhe miqve tanë në Turqi që festojnë Ditën e tyre Kombëtare”.
Ndërkohë, Komanda e Përbashkët e Forcave Aleate të NATO-s në Brunssum publikoi një mesazh në turqisht, ku thuhej: “Republika e Turqisë do të jetojë përgjithmonë”. Komanda e Përbashkët e Forcave Aleate të NATO-s në Norfolk publikoi gjithashtu një urim në turqisht: “Gëzuar Ditën e Republikës, Turqi!”.
Edhe Komanda Ajrore Aleate e NATO-s publikoi një mesazh në turqisht: “Gëzuar 29 Tetorin, Ditën e Republikës!”.
Duke ndarë një fotografi të një avioni luftarak të Yjeve Turke, ekipit zyrtar të fluturimeve akrobatike të Forcave Ajrore Turke, Komanda Ajrore Aleate e NATO-s shtoi: “Urojmë që miqtë dhe aleatët tanë turq të festojnë një Ditë të Republikës të gëzuar!”.
Komanda Tokësore Aleate e NATO-s, me seli në Izmir, gjithashtu uroi Turqinë, vendin pritës të saj, me rastin e Ditës së Republikës, duke publikuar mesazhin: “Më të fortë së bashku”.
Në festime u bashkua edhe Shtabi i Forcave të Operacioneve Speciale të NATO-s, i cili publikoi një fotografi të parashutistëve të Forcave Speciale Turke duke pozuar përpara një avioni transportues ushtarak.
Në mesazhin e tij thuhej: “Bashkohuni me ne për të festuar me aleatin tonë, Turqinë, përvjetorin e Republikës së Turqisë”. Më 29 tetor 1923, Mustafa Kemal Ataturk shpalli Republikën e Turqisë, duke themeluar zyrtarisht një rend të ri politik të bazuar në sovranitetin kombëtar.
Republika u krijua pas Luftës Turke për Pavarësi, një luftë e udhëhequr nga Ataturku dhe lëvizja kombëtare kundër pushtimit të huaj dhe përpjekjeve për ndarjen e Anadollit pas Luftës së Parë Botërore.